Воинские части самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) были приведены в боеготовность, сообщает телеканал "360" со ссылкой на замначальника народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
Мобилизация произошла после новостей о подготовке масштабного наступления со стороны Украины
"Все воинские части приведены в полную боевую готовность. Наши подразделения доукомплектованы на 100% личным составом, обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами", — сказал Басурин.
По его словам, тактические группы украинских военно-морских сил готовятся к атаке и находятся в районе Мариупольского порта. Также готовы к выдвижению артиллерия и десять танков.
Ранее замдиректор Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что президент Украины Петр Порошенко пытается обострить ситуацию в Донбассе и в Крыму. Подобные маневры связаны с попыткой срыва предстоящих президентских выборов в стране.
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