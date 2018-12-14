Тверской протоирей Вячеслав Баскаков, который в своем Instagram выкладывал фото дорогих брендовых аксессуаров от Gucci и Louis Vuitton, рассказал на какие деньги он покупал дорогие вещи, пишет "Сноб".
По словам Баскакова, почти все приобретенное им было куплено в кредит или с помощью скидок.
Он рассказал, что, например, для покупки дорого шарфа он оформлял кредит, который ему выплачивать еще два года.
Баскаков также уточнил, что друг, видя, как он фотографирует свои вещи, предупреждал его о негативной реакции общественности.
"Я отвечал, что не хвастаюсь, но радостью делиться хочется. Это красивые, необычные вещи, я смотрю на них — и хочется мечтать", — рассказал священник.
Он также отметил, что чемодан Louis Vuitton, с которым он фотографировался, для него является не просто чемоданом: "Это как бы окно в Париж, глоток свежего воздуха. И даже тот небольшой шарф, который я недавно купил, — тоже окно в Париж".
Комментарии
Им мирское не чуждо, но на Z4 ещё не насобирал.