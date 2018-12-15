Сколько времени россияне тратят на просмотр сериалов выяснили ученые

Специалисты компании Must провели исследование и выяснили, сколько времени россияне тратят на просмотры кино и сериалов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на результаты анализа.
Оказалось, что россияне в среднем проводят около 13 часов ежемесячно за просмотром кино и сериалов.
В США этот показатель составил 11 часов.
Лидирующую позицию заняли французы — они посвятили просмотру сериалов и кино 14,5 часа.
Самым популярным у россиян в 2018 году оказался фантастический фильм Marvel "Мстители: Война бесконечности". Любимым сериалом стали "Во все тяжкие". Самым просматриваемым в этом году стал мультфильм "Тайна Коко", вышедший в 2017 году — его посмотрели более 4,5% всех пользователей в мире.
Также популярными стали картины "Бегущий по лезвию 2049" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
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