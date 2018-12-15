В Курске суд приговорил 25-летнего председателя благотворительного фонда "Ваша опора" Евгения Гололобова и его заместителя, 22-летнего Алексея Куклина, к четырем годам колонии общего режима, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального СК.
Отмечается, что Гололобов и Куклин признаны виновными в "иных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью по отношению к потерпевшему".
В суде было доказано, что осенью 2017 года осужденные совершили в отношении 18-летнего волонтера насильственные действия сексуального характера. По предварительным данным, руководители благотворительного фонда посчитали, что парень причастен к смерти кота Гололобова, и решили отомстить молодому человеку.
Как говорится в сообщении ведомства, мужчины воспользовались "своим физическим превосходством": "Желая унизить его, воспользовавшись своим физическим превосходством и невозможностью потерпевшего оказать им ввиду этого активного сопротивления, осужденные, угрожая ему избиением, глумясь и издеваясь, совершили иные насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего".
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