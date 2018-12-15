Центробанк заявил о росте реальной зарплаты россиян в 2018 году

Центробанк прогнозирует к концу 2018 года рост реальной заработной платы в стране на 7-8%, передает ТАСС со ссылкой на доклад по денежно-кредитной политике финансового регулятора.
По данным Центробанка, в третьем квартале отмечено повышение зарплат работников социальной сферы.
Отмечается, что это произошло в рамках исполнения "суперуказа" президента.
При этом масштаб роста "ожидаемо сократился", и годовые темпы роста реальной заработной платы снизились, отмечается в документе.
Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что вырастут и реальные располагаемые доходы россиян и зарплаты.
"Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных — подчеркиваю, не номинальных, реальных заработных плат, то это 7,6%", — сказал Медведев.
Он также рассказал, что в основном от бедности в России страдают люди, у которых большие семьи. "Самое сложное положение у людей, у которых дети, поэтому надо эту ситуацию преодолеть", — заявил Медведев.
Комментарии