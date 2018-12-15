Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения предложила ужесточить административную ответственность за превышение установленной скорости движения, сообщается на сайте кабмина.
Согласно представленной информации, заседание комиссии под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова прошло 29 ноября. По его итогам МВД и Минтрансу поручено до 1 марта 2019 года представить предложения по внесению изменений в КоАП, устанавливающих административную ответственность за превышение скорости в пределах 10-20 километров в час.
Кроме того, МВД России совместно с Российским союзом автостраховщиков предстоит до января 2019 года интегрировать информационные базы данных для автоматизированного выявления водителей без полиса ОСАГО, чтобы обеспечить первичную обработку информации в субъектах РФ.
Минтрансу и Росавтодору предложено к маю проработать использование инновационных технических средств, включая направляющие устройства из композитных материалов и продольные шумовые полосы, для предупреждения выезда на встречную полосу.
Ранее сообщалось, что МВД и Минтрансу поручено рассмотреть усиление наказания за нарушение ПДД. В частности, речь идет о штрафе за превышение скоростного лимита на 10 км/ч, езду с нечитаемыми номерами и нарушение правил остановки и стоянки. Штраф за превышение скорости до 20 км/ч был отменен с 1 марта 2013 года.
Комментарии