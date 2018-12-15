Губернаторам Владимирской области Владимиру Сипягину, Хакасии Александру Коновалову и Хабаровского края Сергею Фургалу, победившим на минувших осенних выборах, разрешат побыть на должностях примерно в течение года или двух, пишет Znak.сom со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента.
По словам собеседника издания, мягкий добровольный уход является для губернаторов лучшим сценарием, чем силовое давление, коррупционные скандалы и так далее.
По прошествии года новоиспеченные губернаторы, как ожидается, добровольно уйдут в отставку и будут слишком заменены на "управленцев-технократов".
По словам источника издания, победители уже согласились на такие предварительные договоренности. Отмечается, что они совершенно не рассчитывали выиграть выборы и плохо понимают, каково это — руководить регионом.
Ранее русская служба "Би-Би-Си" сообщала, что президент России Владимир Путин несколько недель не принимал и не поздравлял с победой губернаторов, которые посмели выйти против ставленников Кремля и выиграли выборы..
Впрочем, в итоге новичков пригласили — на торжественный прием по случаю 25-летия Конституции РФ. Таким образом, правило было соблюдено хотя бы формально. Хотя индивидуальных встреч пока проведено не было, и это также странно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это слишком плотным графиком Путина.
Эксперты уверены, что вопрос политического выживания неожиданных губернаторов зависит от нескольких факторов — поддержки центрального аппарата их партий, способности к переговорам самих губернаторов и желания стать настоящими руководителями регионов. Кроме того, играть роль "губернатора-оппозиционера" не получится, поскольку, как минимум, законодательные собрания в указанных трех регионах контролирует "Единая Россия".
Примечательно, что, как пишет издание, все три "случайных победителя" уже заявляли о своей личной лояльности главе государства.
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