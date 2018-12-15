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Названы регионы с самым дорогим новогодним столом

, ИА "Амител"
Так, в Якутии стол обойдется в 447 рублей на человека

Фото: cdn.omni-links.com

Жителям Якутии на грядущих праздниках придется заплатить за базовый новогодний стол больше всего — 447 рублей на человека. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на производителя онлайн-касс "Эвотор" и данные с его терминалов, установленных в тысячах продуктовых магазинов в городах РФ.

В базовый набор продуктов для стола на Новый год включили: домашний салат "Оливье" с колбасой и домашний салат "Сельдь под шубой" (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой, бутерброд с семгой, сырную и колбасную нарезку (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко на человека.

В пресс-службе уточнили, что "стоимость базового новогоднего стола, включающего наиболее популярные и "обязательные" для россиянина продукты и блюда, в Оренбургской области составит 221 рубль на человека, в Якутии – 447 рублей на человека". Данные столы являются самым дешевым и самым дорогим в РФ на Новый год.

Кроме этого, доступные цены на новогодние блюда зафиксированы в Ставрополе, Новосибирске, Липецке и Омске. А самые высокие ценники, кроме Якутии, — в Приморском крае, Мурманске, Магадане и Вологде. Москвичам базовый новогодний стол обойдется в 354 рубля, петербуржцам — 313 рублей. В среднем по стране цена базового стола на Новый год компания оценила в 295 рублей на человека.

В частности, бутылка шампанского в среднем обойдется россиянину в 223 рубля. Дороже всего она вновь стоит в Якутии — 431 рубль, меньше всего — в Курганской области — 141 рубль. За "Оливье" россияне в среднем по стране отдадут по 25 рублей на человека.

"Самый дорой салат будет на столах жителей Вологодской и Магаданской области — 39 и 43 рубля за порцию, самый дешевый в Иркутске и в Москве — 17 и 19,5 рубля за порцию", — озвучили ценники в "Эвоторе", уточнив, что самый дорогой майонез продается в Якутии — 252 рубля за килограмм, самый дешевый — в Твери, 113 рублей, а в среднем по стране — 149 рублей за килограмм.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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