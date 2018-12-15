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Хакеры рассказали, кто хотел заминировать Севастополь

, ИА "Амител"
Хакеры из Anonymous опубликовали новые данные о проекте Integrity Initiative и его руководстве

Фото: elbilluyo.com

Хакеры из Anonymous опубликовали на сайте cyberguerrilla.org серию документов о финансирующем проект Integrity Initiative "Институте государственного правления", а также о его руководстве, из которых, в частности, следует, что директор организации Кристофер Доннелли предлагал заминировать Севастопольскую бухту.

В ноябре хакеры впервые опубликовали документы о деятельности проекта "Института государственного управления" Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.

Как отмечают авторы новой публикации, программа института не обновлялась с 2017 года, информация о его сотрудниках, а также контактные данные учреждения отсутствуют. В свою очередь программный код онлайн-публикаций позволяет сделать вывод, что эти публикации делаются в автоматическом режиме.

В частности хакеры обнародовали исследование института о реакции СМИ на отравление Сергея Скрипаля, список экспертов и некоторые счета. Кроме того, в свободном доступе оказались паспортные данные, резюме и документы о деятельности директора "Института государственного управления", которым, по утверждению авторов, является Кристофер Доннелли.

По информации хакеров, Доннелли, будучи специальным советником оборонного комитета палаты общин, инициировал "расследование российской угрозы" и лоббировал включение в расследование участников проекта Integrity Initiative и сотрудников института в качестве свидетелей. Доннелли также выступал за проведение в комитете цифровых технологий, культуры и спорта палаты общин расследования "российского вмешательства" в референдум в Каталонии. Авторы публикации утверждают, что "британская разведка платила собственным агентам за ложные доказательства российского вмешательства в каталонский референдум, а потом требовала от них лжесвидетельствовать в парламенте с целью убедить их предпринять антироссийские шаги".

В документе под названием "Предложения Доннелли по Крыму" от 2014 года содержится комплекс "военных мер", которые, по мнению директора института, необходимо было предпринять сразу после возвращения Крыма в состав России. В частности, Доннелли предлагал "заминировать Севастопольскую бухту", установить у границ полуострова "санитарный кордон с войсками и минами", а также задействовать "большое микроволновое противоспутниковое оружие", которое "когда-то было у Украины".

Согласно предоставленным хакерами документам, Доннелли приглашал сотрудников украинских спецслужб в Британию, визиты финансировались британским министерством обороны.

Кроме того, как утверждают авторы публикации, проект Integrity Initiative вел различные программы в Шотландии, Франции и Италии.

"Это лишь часть документов, которая у нас есть на Кристофера Доннели. Если расследование незаконной деятельности Integrity Initiative в Великобритании окажется просто фарсом, мы опубликуем больше документов, доказывающих тесную связь между Доннели и британскими секретными службами, которые он часто использует, чтобы ввести в заблуждение членов парламента и привести своих агентов на встречи различных комитетов в палате общин", — заявили хакеры.

"На фоне того, как скандал в Великобритании набирает темп, крайне поразительно, что европейские лидеры и официальные представители остаются такими спокойными относительно деятельности Integrity Initiative в своих странах. Мы напоминаем, что секретные кластеры созданы для политической и финансовой манипуляции и контролируются британскими секретными службами. Они исполняют секретные миссии Лондона и вмешиваются во внутренние дела суверенных государств прямо перед вами", — говорится в заявлении.

Как сообщалось на одном из сайтов Anonymous, Integrity Initiative был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.

Замглавы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Алан Данкан 10 декабря заявил, что МИД Великобритании не будет раскрывать информацию о программах, связанных с сотрудничеством с проектом Integrity Initiative.

В посольстве России в Британии заявили, что проект Integrity Initiative нацелен на мобилизацию антироссийских настроений на Западе и вмешательство во внутренние дела страны. Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что единственная задача британского проекта Integrity Initiative — это очернение Москвы в глазах общественности зарубежных стран.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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