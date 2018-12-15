Фото: youtue.com
В сети появилось видеозапись, на которой видно, как над Нью-Йорком (США) на высокой скорости пролетает дискообразный объект. Многие посчитали эту запись доказательством существования НЛО, пишет "Российская газета".
Издание Express пишет, что в ролике пролетает явно не самолет. При замедленном воспроизведении можно увидеть, что у летящего объекта нет крыльев, а сам он темного цвета.
По мнению уфолога Скотта Уоринга, данное видео доказывает существование инопланетян в Нью-Йорке. Также специалист исключил вероятность того, что это птица или дрон, поскольку объект скрывается за облаком.
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