Фото: izvestiy-kamen.ru
Водитель, который сбил в пятницу, 14 декабря, шесть человек в Камне-на-Оби поделился подробностями произошедшего и попросил прощения у пострадавших. Об этом пишут "Каменские известия".
63-летний водитель после опроса в ГИБДД сразу пришел в редакцию издания. Отмечается, что он был в состоянии, граничащем с шоком.
Мужчина попросил прощения у всех пострадавших и поделился своей версией события. Он уточнил, что ехал со скоростью не более 50 километров в час.
"Буквально накануне грейдер счистил колею, но не до конца, и машину начало кидать то вправо, то влево. И я растерялся. Потом пытался затормозить, но до людей было слишком маленькое расстояние", — рассказал водитель, отметив, что сбитые им люди стояли спиной и не видели автомобиль.
По словам врио начальника ГИБДД Руслана Останина, совершивший ДТП автомобилист прошел освидетельствование. Состояние алкогольного опьянения не выявлено. По факту произошедшего возбуждено административное расследование.
Отмечается, что у пострадавших множественные ушибы, подозрение на сотрясение мозга, у одного - растяжение голеностопного сустава. Все они находятся на амбулаторном лечении.
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