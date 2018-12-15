Суббота, 15 Декабрь, 11:47

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Что вы читаете в новогодние праздники?

Спецпроекты

$ 66,43
€ 75,39
232649
Обь
26см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформа
Новости

СМИ: Бутина может дать показания по другому уголовному делу

, ИА "Амител"
Прокуратура планирует для этого тайно вывезти Бутину из тюрьмы

Фото: tip.by

Прокурор Соединенных Штатов обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Daily Beast и закрытые судебные документы, которые были ненадолго выложены в открытый доступ.

Бутина, которую в Штатх обвиняют в работе иноагентом, в минувший четверг пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Изначально россиянке грозило до 15 лет тюрьмы, но сделка с судом значит, что ей могут назначить максимум пять лет тюрьмы, причем в реальности срок может быть намного меньше.

Сообщается, что прокуратура подала ходатайство на получение разрешения тайно вывезти Бутину из тюрьмы для дачи показаний по неуточненному "ожидающему решения уголовному делу".

Издание пишет, что Минюст не уточнил, по какому именно делу Бутиной могут предложить сотрудничество, однако ее молодой человек Пол Эриксон якобы получил письмо от федеральных прокуроров о том, что его тоже могут привлечь к ответственности за работу иноагентом.

Издание пишет, что ходатайство подали втайне, так как его публикация "может представлять риск для безопасности как подсудимой, так и общественности" и использоваться теми, кто "хочет причинить вред обвиняемой или запугать ее".

Предыдущие документы суда, приобщенные к делу указывают на то, что ранее Бутину по меньшей мере два раза вывозили в прокуратуру США в Вашингтоне.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
11:22
Пенсионерка из Барнаула купила у мошенников шубы за 45 тысяч рублей 0
10:54
СМИ: Бутина может дать показания по другому уголовному делу 0
10:25
Сбивший шестерых человек в Камне-на-Оби водитель попросил прощения 0
09:57
СМИ: в США записали на видео "доказательство существования НЛО" 0
09:24
Хакеры рассказали, кто хотел заминировать Севастополь 0
08:57
Авиакомпания "Победа" может ввести плату за стаканчики для воды 0
08:27
Названы регионы с самым дорогим новогодним столом 0
08:06
Где в Барнауле покататься на коньках: инфографика 0
07:50
Правила безопасности при коммунальных ЧП: инфографика 0
07:34
Край рек и переправ: какие мосты ремонтировали в Алтайском крае в 2018-м 0
07:19
Опасный Новый год: что делать при получении травмы 0
07:03
Элитную квартиру с элементами из дуба продают в Барнауле за 14,4 млн рублей 0
06:48
Елочные базары массово открываются в Барнауле 15 декабря: карта 0
06:32
Советские новогодние застолья: как это было 0
06:17
Ветрено, снежно и скользко: прогноз погоды в Алтайском крае на 15 декабря 0
06:01
2020 год могут объявить Годом села по инициативе Алтайского края 1
05:55
"Залетных" губернаторов в течение двух лет заменят на представителей власти 3
04:49
Правительство подтвердило штрафы за превышение скорости на 10 км/ч 0
03:36
Центробанк заявил о росте реальной зарплаты россиян в 2018 году 1
02:06
Глава благотворительного фонда надругался над волонтером за смерть кота 0
01:23
Сколько времени россияне тратят на просмотр сериалов выяснили ученые 0
00:53
Ученые обнаружили планету, которая испаряется рекордными темпами 0
23:51
Шарф в кредит на два года: батюшка признался, откуда Gucci и Louis Vuitton 2
23:29
ДНР привела войска в полную боевую готовность, ожидая наступления Киева 0
22:52
Пенсионеру грозило до двух лет за кражу гирлянды, но клиника простила 0
22:31
Работник кладбища получил выговор за могилы, выкопанные до начала холодов 0
22:14
Голикова отметила улучшение общих показателей в смертности по стране 1
21:56
Американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2018 года 0
21:39
Депутаты обеспечат автономную работу Рунета при угрозах из-за рубежа 1
21:14
ФСБ задержала вице-губернатора Псковской области, курирующего важные сферы 0
20:54
Нефтяники на месяц выкупили детский спорткомплекс под корпоративы 0
20:39
Отправлять на обязательные работы предлагают за нахождение пьяным на улице 2
20:25
МВД закупит более 800 автозаков на 2,4 млрд рублей 0
19:53
Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75% 0
19:22
Лукашенко заподозрил Москву в попытках присоединить Беларусь к России 3
19:08
Коротко о главном: спор о лесах, кандидат в прокуроры и коммунальный вопрос
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 14 декабря
18:51
Песков прокомментировал оскорбления Леонтьева в адрес главы Хакасии 1
18:38
"Яндекс" объяснил, почему поисковик "похоронил" Порошенко 0
18:24
СК проверит получение травм рабочими Бийского олеумного завода 0
17:51
Лавров рассказал о "ломающих волю" пытках Бутиной в американской тюрьме 5
17:33
Число заключенных в России достигло исторического минимума 3
17:30
Рука помощи: как на Алтае трудоустройство инвалидов становится нормой жизни 0
17:11
"Русский язык как родной": жительницу Барнаула удивило школьное заявление 12
17:03
Итоги исследований в связи с дыркой на "Союзе МС-09" могут засекретить 0
16:51
Три километра в час: снегопад поставил Барнаул в девятибалльные пробки 3
16:45
Выпускники АлтГУ готовы к реализации совместных проектов с Правительством 1
16:34
Женщина-водитель пострадала в аварии в районе кольца Малахова в Барнауле 0
16:23
"Газпром" выкупит небоскреб у "Газпрома" за 120 млрд рублей 3
16:13
Барнаульских водителей взывают к внимательности из-за непогоды 0
16:02
Минздрав начал подготовку закона о повышении возраста продажи алкоголя 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.