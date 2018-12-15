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Прокурор Соединенных Штатов обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Daily Beast и закрытые судебные документы, которые были ненадолго выложены в открытый доступ.
Бутина, которую в Штатх обвиняют в работе иноагентом, в минувший четверг пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Изначально россиянке грозило до 15 лет тюрьмы, но сделка с судом значит, что ей могут назначить максимум пять лет тюрьмы, причем в реальности срок может быть намного меньше.
Сообщается, что прокуратура подала ходатайство на получение разрешения тайно вывезти Бутину из тюрьмы для дачи показаний по неуточненному "ожидающему решения уголовному делу".
Издание пишет, что Минюст не уточнил, по какому именно делу Бутиной могут предложить сотрудничество, однако ее молодой человек Пол Эриксон якобы получил письмо от федеральных прокуроров о том, что его тоже могут привлечь к ответственности за работу иноагентом.
Издание пишет, что ходатайство подали втайне, так как его публикация "может представлять риск для безопасности как подсудимой, так и общественности" и использоваться теми, кто "хочет причинить вред обвиняемой или запугать ее".
Предыдущие документы суда, приобщенные к делу указывают на то, что ранее Бутину по меньшей мере два раза вывозили в прокуратуру США в Вашингтоне.
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