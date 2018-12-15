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Барнаульские полицейские устанавливают личность подозреваемых, которые продавали шубы из искусственного меха под видом натуральных. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Установлено, что пожилая жительница столицы региона во дворе дома увидела мужчину, который с машины продавал шубы. Неизвестный предложил пенсионерке купить норковую шубу за 30 тысяч рублей. Женщина привела злоумышленника в квартиру, где отдала ему 30 тысяч рублей за шубу. Затем мужчина предложил купить ей вторую шубу за 15 тысяч, на что потерпевшая согласилась.
Позднее женщина пошла к соседке и показала ей шубы. Там пенсионерке стало известно, что ей продали искусственный мех. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
По факту мошенничества стражи порядка возбудили уголовное дело.
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