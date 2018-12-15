Фото: yandex.by
Специалисты соцсети Instagram выявили самое счастливое место в мире, основываясь на геолокации эмодзи, опубликованных пользователями в текущем году. Об этом пишут "Известия".
Уточняется, что "самой счастливой геолокацией в мире" стал Диснейленд в Токио, поскольку в этом месте пользователи социальной сети поставили больше всего позитивных смайликов.
Кроме этого, в Instagram подвели итоги уходящего года.
Так, за 2018 год пользователи оставили в комментариях к разным публикациям 14 миллиардов эмодзи с сердечками, а в своих "сторис" чаще всего использовали маску с сердечками на глазах.
Самыми часто используемыми хэштегами стали #metoo, #timesup и #marchforourlives.
Самым популярным танцем стал флэшмоб #inmyfeelingschallenge, задачей которого являлось выйти из авто на ходу и станцевать под песню In my feelings рэпера Drake, не выпав из кадра.
Комментарии