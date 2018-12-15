Фото: INOI
Российский бренд INOI представил кнопочный мобильный телефон под названием INOI 244 Quatro. Его главная особенностью является одновременная поддержка четырех SIM-карт, пишет "Российская газета".
Отмечается, что ранее на рынке присутсвовал лишь один аппарат с четырьмя "симками" - BQ BQ-2412 Quattro. Он стоит 1440 рублей, а российский телефон — всего 1290 рублей.
INOI 244 Quatro оснащен 2,4-дюймовым экраном, встроенной камерой на 0,3 мегапикселя, FM-приемником, встроенной памятью на 30 мегабайт, кроме этого, в него можно вставить кату памяти. Для подзарядки он использует порт Micro-USB. Работа с мобильным интернетом не поддерживается.
Издание добавляет, что двухсимочные мобильные телефон в РФ стоят от 400 рублей. Самая дорогая модель, защищенная от воды и ударов, - RugGear RG150 Traveller, продается за 8,5 тысячи рублей.
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