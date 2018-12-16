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Бой росту цен: график продовольственных ярмарок- 2019 утвердили в Барнауле

, ИА "Амител"
Соответствующее постановление подписано в городской администрации

Фото: adm-ussuriisk.ru

График проведения специализированных продовольственных ярмарок выходного дня "Продукция Барнаула – горожанам" на 2019 год утвердили  администрации краевой столицы.

Соответствующее постановление за подписью главы Барнаула Сергея Дугина опубликовано на официальном сайте мэрии.

В документе отмечается, что ярмарки организуются "в целях улучшения обеспечения населения города сельскохозяйственной продукцией, поддержки малообеспеченного населения и местных товаропроизводителей, сдерживания роста цен".

Проводиться ярмарки выходного дня будут с февраля по ноябрь 2019 года с режимом работы с 10:00 до 14:00. Далее приводится полный график и адреса работы ярмарочных площадок:

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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