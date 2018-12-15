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Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения подтвердила рассмотрение вопроса о введении штрафа за превышение скорости на 10 км/до марта следующего года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт кабмина и перечень поручений по итогам заседания комиссии, которое провел вице-премьер Максим Акимов 29 ноября.
"МВД России и Минтрансу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить предложения по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающих административную ответственность за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10, но не более 20 км/ч. Срок — 1 марта 2019 года", — цитирует агентство список поручений.
Сейчас административная ответственность наступает за превышение скорости на 20 километров в час и больше.
Кроме этого, комиссия до 1 февраля следующего года рассмотрит вопрос о повышении штрафов за некоторые нарушения ПДД, в частности те, которые "связаны с превышением установленной скорости движения, использованием подложных или нечитаемых государственных регистрационных номеров, нарушением правил остановки и стоянки, непредоставлением преимущества в движении маршрутным транспортным средствам и автомобилям специальных служб, невыполнением требования уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом при движении".
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