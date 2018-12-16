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Размер средней заработной платы в Алтайском крае по итогам десяти месяцев текущего года увеличился к аналогичному периоду 2017-го на 12,4%, следует из данных Алтайкрайстата.
С января по октябрь данный показатель в нашем регионе составил 24 843 рубля. Непосредственно в октябре размер средней заработной платы был равен 25 621 рубль.
При этом, напомним, что средняя зарплата в Алтайском крае является самой низкой среди всех регионов Сибирского федерального округа.
Что касается наиболее "денежных" отраслей, то в крае по показателю средней зарплаты таковыми являются:
- деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки – 49 976 рублей;
- деятельность финансовая и страховая – 41 977 рублей;
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий — 40 032 рубля;
- деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки – 37 648 рублей;
- добыча полезных ископаемых 37 346 рублей.
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