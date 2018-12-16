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Гололед, метели и ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 16 декабря.
"В отдельных районах снег, местами по югу метель, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Днем в крае будет -2...-7 градусов, в северных районах до -12 градусов. Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду с усилением по югу до 15 метров.
В Барнауле в конце дня ожидается небольшой снег, утром возможен туман, изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -5...-7 градусов, ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
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