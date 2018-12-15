Фото: twitter.com
Компания Microsoft решила присоединиться к старинному американскому флешмобу под названием "Национальный день уродливого рождественского свитера" и представила свитер в фирменном стиле операционной системы Windows 95. Об этом пишет "Российская газета".
Образцы этого предмета одежды она продемонстрировала на своей странице в Twitter.
В Microsoft также пообещали подарить свитеры нескольким счастливчикам, которые поддержат флешмоб. За несколько часов набралось несколько тысяч желающих, которые решили наглядно доказать свою преданность операционной системе.
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