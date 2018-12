Фото: twitter.com

Компания Microsoft решила присоединиться к старинному американскому флешмобу под названием "Национальный день уродливого рождественского свитера" и представила свитер в фирменном стиле операционной системы Windows 95. Об этом пишет "Российская газета".

Образцы этого предмета одежды она продемонстрировала на своей странице в Twitter.

В Microsoft также пообещали подарить свитеры нескольким счастливчикам, которые поддержат флешмоб. За несколько часов набралось несколько тысяч желающих, которые решили наглядно доказать свою преданность операционной системе.

I'm just going to leave this here pic.twitter.com/prGUZyJGsI