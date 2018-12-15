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Имя президента Соединенных Штатов Дональда Трампа попало в список худших паролей 2018 года. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на данные рейтинга исследовательской компании SplashData.
Специалисты компании проанализировали больше 5 млн попавших в сеть паролей. Топ-25 пятый год подряд возглавляют комбинации "123456" и password ("пароль"). На третьей строчке оказался набор цифр "123456789", на четвертом — "12345678", на пятом — "12345". На шестой позиции рейтинга оказалась комбинация из шести единиц, на седьмой — "1234567". Восьмое место досталось слову sunshine ("солнечный свет"), девятое — последовательной серии букв qwerty, десятое — iloveyou ("я тебя люблю"), пишет НСН.
Во вторую десятку худших паролей уходящего года вошли princess ("принцесса"), admin ("админ"), welcome ("добро пожаловать"), "666666", abc123, footbal ("футбол"), "123123", monkey ("обезьяна"), "654321" и "!@#$%^&*". Завершают рейтинг 25 наименее безопасных паролей charlie ("чарли"), aa123456, donald (дональд), password1, qwerty123. При этом, как отмечает "Федеральное агентство новостей", princess, donald и charlie стали новичками в топе.
Специалисты компании SplashData подчеркнули, что использование простого и угадываемого пароля делает учетную запись пользователя уязвимой для взлома, что может привести к утечке личных данных и финансовому мошенничеству, пишет сайт kp.ru.
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