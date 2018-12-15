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Телепрограмма "Что? Где? Когда?" с нового сезона будет выходить в Армении исключительно на армянском языке. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на и. о. Минобрнауки Араика Арутюняна.
"С нового сезона проект будет выходить в эфир исключительно на армянском языке. Правительство выделит на программу 17 миллионов драмов (около 35 тысяч долларов)", — заявил Арутюнян, отметив, что он неоднократно критиковал организаторов за то, что они проводят игру на русском.
Имполняющий обязанности министра образования и науки добавил, что программа любима зрителями, и это одно из немногих интеллектуальных шоу, которое удалось.
Источник в продюсерском центре, производящем проект, подтвердил агентству слова Арутюняна. Тем самым в Армении закрывается последняя ТВ-программа, выходящая на русском языке.
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