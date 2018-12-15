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Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ

, ИА "Амител"
В матче с "Каролина Харрикейнз" он оформил 22-й хет-трик

Фото: vse42.ru

Форварда и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина признали первой звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет RT.

В выездном матче с "Каролина Харрикейнз", который завершился победой "Вашингтона", россиянин хет-трик, который стал для него 22-м в НХЛ.

Второй звездой дня стал форвард "Виннипег Джетс" Майк Шайфли, записавший в актив 3 (2 + 1) очка в ходе встречи с "Чикаго Блэкхоукс".

Замкнул тройку лучших хоккеистов игрового дня нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, набравший 3 (2 + 1) очка в игре с "Филадельфия Флайерз".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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