Фото: vse42.ru
Форварда и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина признали первой звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет RT.
В выездном матче с "Каролина Харрикейнз", который завершился победой "Вашингтона", россиянин хет-трик, который стал для него 22-м в НХЛ.
Второй звездой дня стал форвард "Виннипег Джетс" Майк Шайфли, записавший в актив 3 (2 + 1) очка в ходе встречи с "Чикаго Блэкхоукс".
Замкнул тройку лучших хоккеистов игрового дня нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, набравший 3 (2 + 1) очка в игре с "Филадельфия Флайерз".
Комментарии