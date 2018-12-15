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Из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ другим банкам приходится пересматривать условия по низкомаржинальным продуктам. Так, например, ВТБ собирается увеличить ставки по ипотеке, по депозитам и другим кредитам будет принимать решение с учётом действий остальных игроков, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу госбанка.
"Повышение ключевой ставки вынуждает банки пересмотреть условия по низкомаржинальным продуктам. Например, ВТБ планирует увеличить ставки по ипотеке", — цитирует агентство заявление собеседника.
В банке уточнили, что в части кредитных и сберегательных продуктов ситуация будет анализироваться, решение банк примет с учетом действий других игроков.
Напомним, накануне, 14 декабря, Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25% — до 7,75% годовых. Это уже второе повышение ставки в 2018 году.
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