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Снег, метель и ночные морозы ждут жителей Алтайского края в воскресенье, 16 декабря. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.
Так, в регионе на протяжении суток в отдельных районах будет идти снег, туман, на дорогах гололедица, ночью и утром местами изморозь, а днем по югу пройдет метель. Температура воздуха в темное время суток составит -10...-15 градусов, при прояснении в северных и западных районах столбик термометра опустится до -21. В светлое — потеплеет до -2...-7, а в северных районах до -12.
В Барнауле в этот день снег ожидается лишь в конце дня, на протяжении суток на дорогах будет гололедица, изморозь, утром возможен туман. Ночью за окном будет от 14 до 16 градусов мороза, днем — от 5 до 7 ниже нуля.
Ветер в этот день будет дуть юго-западный, 3-8 метров в секунду, по югу края ожидается усиление до 15 метров.
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