Воскресенье, 16 Декабрь, 08:40

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Что вы читаете в новогодние праздники?

Спецпроекты

$ 66,43
€ 75,39
229853
Обь
26см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформа
Новости

Как молодые врачи решают кадровые проблемы в алтайских селах

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Программы "Земский доктор" и "Сельский фельдшер" позволили изменить кадровый вопрос в Мамонтовской ЦРБ в лучшую сторону

Фото: nastroenie.tv

Лечиться в терапевтическом отделении Мамонтовской ЦРБ теперь стало тепло и комфортно. Огромную разницу в температурном режиме прошлого и нынешнего года отмечают не только медперсонал отделения, но и пациенты. В прошлом году температура здесь опускалась до 15 градусов. Но проблема была решена: в отделении проведен капитальный ремонт тепловых коммуникаций.

Большой ремонт

"Терапевтическое отделение — одно из самых больших отделений нашего стационара, оно рассчитано на 37 койко-мест. Этим летом здесь был проведен капитальный ремонт отопительной системы: заменены все трубы отопления, что значительно изменило температуру в отделении. В былые зимы температура в наших кабинетах могла опускаться до 15 градусов, и наши врачи и их подопечные чувствовали определенный дискомфорт", — рассказала Amic.ru главный врач Мамонтовской ЦРБ Оксана Забелина.

Медицинский персонал, который отработал здесь более 30 лет, говорит, что такая комфортная температура держится в отделении впервые за многие годы.

"Все это — заслуга нашего главного врача, именно она обратила внимание и смогла исправить эту ситуацию", — подчеркивают медсестры отделения.

Фото: свет-октября.рф

На ремонт из краевого бюджета была выделена субсидия в размере 2,5 млн рублей.  Кроме этого, за свой счет больница отремонтировала коридоры, столовую и раздаточную.

Также минувшим летом было отремонтировано приемное отделение Мамонтовской ЦРБ. Здесь заменили водопровод, канализацию, двери, купили новую мебель. Ремонт приемного отделения велся за счет собственных средств больницы. Всего на эти цели было потрачено порядка 500 тыс. рублей.

В ближайших планах, рассказывает главный врач — завершить ремонт в терапевтическом отделении больницы.

"Фронт работы очень большой. Мы должны доделать ремонт терапевтического отделения. Там у нас остались палаты и санузлы", — сообщила Забелина.

Вскоре жителей Мамонтовского района ждет еще одна радость: неподалеку от стационара построится новая трехэтажная поликлиника.  Дело в том, что сейчас здания поликлиники и стационара находятся на значительном расстоянии друг от друга: поликлиника находится в центре села, а стационар —  практически на окраине. Это неудобно и пациентам и медикам.

"Мы на сегодняшний день собрали всю проектную документацию, составили перечень необходимого медицинского оборудования в новую поликлинику. В ней будет три этажа", — рассказала Оксана Забелина.

Новую поликлинику будут строить на территории стационара и под снос попадает здание морга и централизованного стерилизационного отделения и прачечной. Эти отделения перенесут в другие здания.

Кадры решают все

Сегодня в медучреждении в Мамонтовской ЦРБ работают 43 врача и 200 человек среднего медицинского персонала. С проблемой кадрового дефицита здесь знакомы не понаслышке. Больница укомплектована кадрами на 64%, при этом очень много специалистов совмещают несколько должностей.

"Например, начальник по медицинской части параллельно работает в реанимации, заведующий по медицинской работе работает неврологом. Да, мы стараемся закрывать эти должности, но хотелось бы больше специалистов. К примеру, у нас работает два хирурга и мы бы приняли еще одного специалиста. Также у нас работает всего один гинеколог, который трудится и в роддоме, и в женской консультации, и в гинекологическом отделении. Одному врачу с таким объемом работы справиться очень сложно. Поэтому мы ждем второго врача-гинеколога. Он должен приехать к нам через полтора года. Сейчас он проходит обучение в ординатуре медицинского университета", — рассказала главврач.

Целевое образование студентов, по мнению Оксаны Забелиной, поможет решить проблему с кадрами. В 2017 году на обучение по программам ординатуры в рамках квоты целевого приема в АГМУ зачислены 93 студента. Четыре из них — будущие акушеры-гинекологи, которые будут трудиться в селах. Все они будут проходить обучение по договору от своих будущих работодателей — медицинских организаций разных городов и сел. В их числе — студентка ординатуры, которая в будущем станет врачом в Мамонтовской ЦРБ.

"Кроме того, сегодня с первого по пятый курс по целевому направлению у нас обучается еще 14 студентов. В 2018 году к нам придут две выпускницы с шестого курса. Мы с ними тоже заключили договоры. Таким образом, в ближайшие шесть лет мы ожидаем, что к нам придет порядка 15 молодых докторов", — сказала Оксана Забелина.

Она добавила, что молодых специалистов в больнице ждут и оказывают поддержку. В больнице очень развито наставничество, молодые врачи учатся у более опытных.

Федеральные программы

Помогают бороться с кадровым дефицитом федеральные программы. Так, благодаря реализации в Алтайском крае федеральной программы "Земский доктор", в Мамонтовскую ЦРБ с 2012 года трудоустроились уже 16 врачей, из них один — в 2018 году.

"В этом году по программе "Земский доктор" к нам пришла врач-педиатр Бугрина Маргарита Андреевна. После обучения в медицинском вузе она прошла ординатуру по специальности "педиатрия". Также она имеет сертификат врача УЗД-диагностики. Она успешно справляется со своими обязанностями и я думаю, что она останется и будет продолжать работать у нас и дальше", — считает Оксана Забелина.

На выплату по программе "Земский доктор" молодая врач-педиатр приобрела жилье

Также в  2018 году в село Покровка Мамонтовского района по программе "Сельский фельдшер" пришла молодая фельдшер Инна Хлызова. Интересно, что после окончания обучения в медицинском училище она долго не могла найти работу по специальности и ей пришлось работать библиотекарем. Но, благодаря федеральной программе, Инна Хлызова нашла свое место. Добавим, что Покровка располагается в 30 км от села Мамонтово и проживает в нем около 800 человек.

"Она у нас работает с мая. Очень активная, умная девушка. Она вникла в проблемы сельского здравоохранения, ведет активную прививочную работу, прием больных. В случае необходимости, она, конечно, консультирует больных с врачами. Никаких нареканий в отношении нее нет. Я довольна ее работой", — хвалит молодого специалиста главный врач.

Как рассказала Amic.ru сама фельдшер ФАПа Инна Хлызова, до работы фельшером в ФАПе в селе Покровка она три года проработала библиотекарем, а до этого работала продавцом. Раньше места в покровском ФАПе не было, здесь работал другой фельдшер, но после ее ухода освободившееся место предложили Инне Хлызовой. До выхода на работу в ФАП она прошла четыре месяца стажировки в Барнауле.

Кстати, родилась и выросла Инна Хлызова в селе Покровка, и после обучения вернулась домой. Сейчас Инна не покладая рук трудится в ФАПе. Честно признается: в работе бывает сложно, но интересно.

"Работа держит в тонусе и скучать совсем не дает. Сложность заключается в том, что иногда ночью идешь на вызов и не понимаешь, что тебя там ждет. И если днем я могу связаться с районным специалистом и проконсультироваться у него, то ночью я могу рассчитывать только на "скорую" и на дежурного врача", — признается собеседница.

В настоящий момент Инна — единственный медработник на все село, в котором проживает чуть менее 1000 человек. Она выполняет и роль фельдшера, и медсестры, так как медсестра сейчас находится в декретном отпуске.

Над вопросом о рабочем графике Инна смеется. Говорит, что работать порой приходится с утра, без обеда и до позднего вечера. Хотя рабочие дни бывают разные: иногда тихо, за весь день человек 10. А бывает и больше 25-ти. При ФАПе работает еще аптека, люди приходят и за лекарствами, а заодно приходят на консультацию к "доктору".  

По программе "Сельский фельдшер" девушка получила 500 тысяч рублей. Средства она пока не трогает. Но считает, что это хорошее подспорье.

Успешная реализация

Уже не первый год в поликлинике по программе "Земский доктор" успешно трудится еще один врач. Это — врач-стоматолог Арсен Аракелян.

В шесть лет он переехал из Армении в Мамонтово, а после школы поступил в барнаульский базовый медицинской колледж на специальность "врач-ортопед". После окончания проработал два месяца и поступил в медуниверситет, чтобы получить высшее образование. В 2016 году, окончив вуз, он вернулся домой и устроился на работу в Мамонтовскую ЦРБ.

"Я со школы хотел быть врачом. После окончания колледжа мне понравилась моя профессия и  я пошел в медицинский университет. Мне нравится работать с людьми, правда, с детьми работать труднее — их приходиться больше уговаривать и успокаивать. В день я принимаю около 10 пациентов. Огорчает только, что на одного пациента выделено так мало времени", — сказал молодой врач. По его мнению, на одного пациента стоматологу нужно около часа.

Фото: mamontovo-zrb.ru

Кстати, всего сейчас в больнице работает два стоматолога и три зубных врача.

"Работать не тяжело. По крайней мере, физически я не устаю. Устаю морально. Понятно, что сюда приходят люди не совсем здоровые, и все это пропускаешь через себя, особенно, когда приводят детей. Домой приходишь и иногда даже говорить не хочется, потому что за день так наговоришься, что хочется просто отдохнуть и помолчать", — признался он.

Из полученных в рамках программы средств Арсен половину отдал родителям. "Мне было трудно, когда я учился в университете. Они меня поддерживали и содержали. Теперь пришло время мне их отблагодарить", — рассказал стоматолог.

Справка:

Федеральная программа "Земский доктор" на территории Алтайского края успешно реализуется с 2012 года. За этот период в ней приняли участие 1115 врачей-специалистов, трудоустроившихся в сельские медицинские организации с получением единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей. 104 молодых специалиста устроились по программе в 2018 году. В Мамонтовскую ЦРБ трудоустроились 16 врачей, из них 1 в 2018 году.

С момента реализации программы "Сельский фельдшер" с 2014 года в Алтайком крае трудоустроились по программе 159 фельдшеров. В этом году по программе принято 56 фельдшеров, в Мамонтовскую ЦРБ за весь период 1 в 2015 году и 1 — в 2018 году.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
08:10
Как молодые врачи решают кадровые проблемы в алтайских селах 0
08:06
Нарушает ли горэлектросеть закон, начисляя плату за электроснабжение на ОДН 0
07:50
Книги, подушки и бутылки: самые необычные новогодние елки 0
07:34
Завораживающие фото извержений вулканов со всего мира 1
07:19
Самая маленькая в Сибири, но растет: зарплата на Алтае увеличилась на 12,4% 0
07:03
Стильную квартиру в кирпичной высотке продают в центре Барнаула за 13,8 млн 0
06:48
Не оливье единым: как встретить Новый год и не отравиться 0
06:32
Эмоции в цвете: работы великого Василия Кандинского 0
06:17
Гололед и ветер: какая погода будет в Алтайском крае 16 декабря 0
06:01
Бой росту цен: график продовольственных ярмарок- 2019 утвердили в Барнауле 0
23:14
На трассе в Подмосковье произошел взрыв 0
22:14
Путин прокомментировал ситуацию с отменой концертов рэперов 0
21:13
"На подножном корме живу": бийский пенсионер-мем рассказал о своей жизни 0
20:07
Мошенники не смогли обмануть пожилую любительницу "взрослого кино" на Алтае 0
19:55
В Индии женщина впервые родила ребенка в 72-летнем возрасте 0
19:23
Еврокомиссия пригласила Украину и Россию на переговоры по газу 0
18:47
В Барнауле трамвай сошел с рельсов 0
18:23
Метель и 21-градусный мороз придут в Алтайский край 16 декабря 0
17:51
СМИ: ВТБ собирается повысить ставки по ипотеке 1
17:24
Сотрудники алтайского МЧС поучаствовали в музыкальном флешмобе 0
16:55
Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ 0
16:24
В Армении закрылась последняя русскоязычная программа 0
15:53
Составлен список худших паролей 2018 года 0
15:26
У псковского вице-губернатора нашли вид на жительство в Эстонии 0
14:57
УЕФА оштрафовала "Спартак" на 55 тысяч за поведение фанатов команды 0
13:49
Жители Алтая могут побороться за путевку в Белокуриху на "трассе здоровья" 0
13:27
Штрафы за превышение скорости на 10 км/ч могут ввести уже в начале 2019-го 0
13:24
Microsoft выпустила "уродливый" свитер в стиле Windows 95 0
12:57
Алтайская лыжница победила на всероссийских соревнованиях в Тюмени 0
12:24
В России создали кнопочный телефон с четырьмя SIM-картами 2
11:57
Пользователи Instagram нашли "самое счастливое место" на Земле 0
11:22
Пенсионерка из Барнаула купила у мошенников шубы за 45 тысяч рублей 0
10:54
СМИ: Бутина может дать показания по другому уголовному делу 0
10:25
Сбивший шестерых человек в Камне-на-Оби водитель попросил прощения 0
09:57
СМИ: в США записали на видео "доказательство существования НЛО" 0
09:24
Хакеры рассказали, кто хотел заминировать Севастополь 0
08:57
Авиакомпания "Победа" может ввести плату за стаканчики для воды 0
08:27
Названы регионы с самым дорогим новогодним столом 0
08:06
Где в Барнауле покататься на коньках: инфографика 0
07:50
Правила безопасности при коммунальных ЧП: инфографика 0
07:34
Край рек и переправ: какие мосты ремонтировали в Алтайском крае в 2018-м 0
07:19
Опасный Новый год: что делать при получении травмы 0
07:03
Элитную квартиру с элементами из дуба продают в Барнауле за 14,4 млн рублей 0
06:48
Елочные базары массово открываются в Барнауле 15 декабря: карта 0
06:32
Советские новогодние застолья: как это было 0
06:17
Ветрено, снежно и скользко: прогноз погоды в Алтайском крае на 15 декабря 0
06:01
2020 год могут объявить Годом села по инициативе Алтайского края 1
05:55
"Залетных" губернаторов в течение двух лет заменят на представителей власти 11
04:49
Правительство подтвердило штрафы за превышение скорости на 10 км/ч 0
03:36
Центробанк заявил о росте реальной зарплаты россиян в 2018 году 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.