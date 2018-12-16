Лечиться в терапевтическом отделении Мамонтовской ЦРБ теперь стало тепло и комфортно. Огромную разницу в температурном режиме прошлого и нынешнего года отмечают не только медперсонал отделения, но и пациенты. В прошлом году температура здесь опускалась до 15 градусов. Но проблема была решена: в отделении проведен капитальный ремонт тепловых коммуникаций.

Большой ремонт

"Терапевтическое отделение — одно из самых больших отделений нашего стационара, оно рассчитано на 37 койко-мест. Этим летом здесь был проведен капитальный ремонт отопительной системы: заменены все трубы отопления, что значительно изменило температуру в отделении. В былые зимы температура в наших кабинетах могла опускаться до 15 градусов, и наши врачи и их подопечные чувствовали определенный дискомфорт", — рассказала Amic.ru главный врач Мамонтовской ЦРБ Оксана Забелина.

Медицинский персонал, который отработал здесь более 30 лет, говорит, что такая комфортная температура держится в отделении впервые за многие годы.

"Все это — заслуга нашего главного врача, именно она обратила внимание и смогла исправить эту ситуацию", — подчеркивают медсестры отделения.

Фото: свет-октября.рф

На ремонт из краевого бюджета была выделена субсидия в размере 2,5 млн рублей. Кроме этого, за свой счет больница отремонтировала коридоры, столовую и раздаточную.

Также минувшим летом было отремонтировано приемное отделение Мамонтовской ЦРБ. Здесь заменили водопровод, канализацию, двери, купили новую мебель. Ремонт приемного отделения велся за счет собственных средств больницы. Всего на эти цели было потрачено порядка 500 тыс. рублей.

В ближайших планах, рассказывает главный врач — завершить ремонт в терапевтическом отделении больницы.

"Фронт работы очень большой. Мы должны доделать ремонт терапевтического отделения. Там у нас остались палаты и санузлы", — сообщила Забелина.

Вскоре жителей Мамонтовского района ждет еще одна радость: неподалеку от стационара построится новая трехэтажная поликлиника. Дело в том, что сейчас здания поликлиники и стационара находятся на значительном расстоянии друг от друга: поликлиника находится в центре села, а стационар — практически на окраине. Это неудобно и пациентам и медикам.

"Мы на сегодняшний день собрали всю проектную документацию, составили перечень необходимого медицинского оборудования в новую поликлинику. В ней будет три этажа", — рассказала Оксана Забелина.

Новую поликлинику будут строить на территории стационара и под снос попадает здание морга и централизованного стерилизационного отделения и прачечной. Эти отделения перенесут в другие здания.

Кадры решают все

Сегодня в медучреждении в Мамонтовской ЦРБ работают 43 врача и 200 человек среднего медицинского персонала. С проблемой кадрового дефицита здесь знакомы не понаслышке. Больница укомплектована кадрами на 64%, при этом очень много специалистов совмещают несколько должностей.

"Например, начальник по медицинской части параллельно работает в реанимации, заведующий по медицинской работе работает неврологом. Да, мы стараемся закрывать эти должности, но хотелось бы больше специалистов. К примеру, у нас работает два хирурга и мы бы приняли еще одного специалиста. Также у нас работает всего один гинеколог, который трудится и в роддоме, и в женской консультации, и в гинекологическом отделении. Одному врачу с таким объемом работы справиться очень сложно. Поэтому мы ждем второго врача-гинеколога. Он должен приехать к нам через полтора года. Сейчас он проходит обучение в ординатуре медицинского университета", — рассказала главврач.

Целевое образование студентов, по мнению Оксаны Забелиной, поможет решить проблему с кадрами. В 2017 году на обучение по программам ординатуры в рамках квоты целевого приема в АГМУ зачислены 93 студента. Четыре из них — будущие акушеры-гинекологи, которые будут трудиться в селах. Все они будут проходить обучение по договору от своих будущих работодателей — медицинских организаций разных городов и сел. В их числе — студентка ординатуры, которая в будущем станет врачом в Мамонтовской ЦРБ.

"Кроме того, сегодня с первого по пятый курс по целевому направлению у нас обучается еще 14 студентов. В 2018 году к нам придут две выпускницы с шестого курса. Мы с ними тоже заключили договоры. Таким образом, в ближайшие шесть лет мы ожидаем, что к нам придет порядка 15 молодых докторов", — сказала Оксана Забелина.

Она добавила, что молодых специалистов в больнице ждут и оказывают поддержку. В больнице очень развито наставничество, молодые врачи учатся у более опытных.

Федеральные программы

Помогают бороться с кадровым дефицитом федеральные программы. Так, благодаря реализации в Алтайском крае федеральной программы "Земский доктор", в Мамонтовскую ЦРБ с 2012 года трудоустроились уже 16 врачей, из них один — в 2018 году.

"В этом году по программе "Земский доктор" к нам пришла врач-педиатр Бугрина Маргарита Андреевна. После обучения в медицинском вузе она прошла ординатуру по специальности "педиатрия". Также она имеет сертификат врача УЗД-диагностики. Она успешно справляется со своими обязанностями и я думаю, что она останется и будет продолжать работать у нас и дальше", — считает Оксана Забелина.

На выплату по программе "Земский доктор" молодая врач-педиатр приобрела жилье

Также в 2018 году в село Покровка Мамонтовского района по программе "Сельский фельдшер" пришла молодая фельдшер Инна Хлызова. Интересно, что после окончания обучения в медицинском училище она долго не могла найти работу по специальности и ей пришлось работать библиотекарем. Но, благодаря федеральной программе, Инна Хлызова нашла свое место. Добавим, что Покровка располагается в 30 км от села Мамонтово и проживает в нем около 800 человек.

"Она у нас работает с мая. Очень активная, умная девушка. Она вникла в проблемы сельского здравоохранения, ведет активную прививочную работу, прием больных. В случае необходимости, она, конечно, консультирует больных с врачами. Никаких нареканий в отношении нее нет. Я довольна ее работой", — хвалит молодого специалиста главный врач.

Как рассказала Amic.ru сама фельдшер ФАПа Инна Хлызова, до работы фельшером в ФАПе в селе Покровка она три года проработала библиотекарем, а до этого работала продавцом. Раньше места в покровском ФАПе не было, здесь работал другой фельдшер, но после ее ухода освободившееся место предложили Инне Хлызовой. До выхода на работу в ФАП она прошла четыре месяца стажировки в Барнауле.

Кстати, родилась и выросла Инна Хлызова в селе Покровка, и после обучения вернулась домой. Сейчас Инна не покладая рук трудится в ФАПе. Честно признается: в работе бывает сложно, но интересно.

"Работа держит в тонусе и скучать совсем не дает. Сложность заключается в том, что иногда ночью идешь на вызов и не понимаешь, что тебя там ждет. И если днем я могу связаться с районным специалистом и проконсультироваться у него, то ночью я могу рассчитывать только на "скорую" и на дежурного врача", — признается собеседница.

В настоящий момент Инна — единственный медработник на все село, в котором проживает чуть менее 1000 человек. Она выполняет и роль фельдшера, и медсестры, так как медсестра сейчас находится в декретном отпуске.

Над вопросом о рабочем графике Инна смеется. Говорит, что работать порой приходится с утра, без обеда и до позднего вечера. Хотя рабочие дни бывают разные: иногда тихо, за весь день человек 10. А бывает и больше 25-ти. При ФАПе работает еще аптека, люди приходят и за лекарствами, а заодно приходят на консультацию к "доктору".

По программе "Сельский фельдшер" девушка получила 500 тысяч рублей. Средства она пока не трогает. Но считает, что это хорошее подспорье.

Успешная реализация

Уже не первый год в поликлинике по программе "Земский доктор" успешно трудится еще один врач. Это — врач-стоматолог Арсен Аракелян.

В шесть лет он переехал из Армении в Мамонтово, а после школы поступил в барнаульский базовый медицинской колледж на специальность "врач-ортопед". После окончания проработал два месяца и поступил в медуниверситет, чтобы получить высшее образование. В 2016 году, окончив вуз, он вернулся домой и устроился на работу в Мамонтовскую ЦРБ.

"Я со школы хотел быть врачом. После окончания колледжа мне понравилась моя профессия и я пошел в медицинский университет. Мне нравится работать с людьми, правда, с детьми работать труднее — их приходиться больше уговаривать и успокаивать. В день я принимаю около 10 пациентов. Огорчает только, что на одного пациента выделено так мало времени", — сказал молодой врач. По его мнению, на одного пациента стоматологу нужно около часа.

Фото: mamontovo-zrb.ru

Кстати, всего сейчас в больнице работает два стоматолога и три зубных врача.

"Работать не тяжело. По крайней мере, физически я не устаю. Устаю морально. Понятно, что сюда приходят люди не совсем здоровые, и все это пропускаешь через себя, особенно, когда приводят детей. Домой приходишь и иногда даже говорить не хочется, потому что за день так наговоришься, что хочется просто отдохнуть и помолчать", — признался он.

Из полученных в рамках программы средств Арсен половину отдал родителям. "Мне было трудно, когда я учился в университете. Они меня поддерживали и содержали. Теперь пришло время мне их отблагодарить", — рассказал стоматолог.

Справка:

Федеральная программа "Земский доктор" на территории Алтайского края успешно реализуется с 2012 года. За этот период в ней приняли участие 1115 врачей-специалистов, трудоустроившихся в сельские медицинские организации с получением единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей. 104 молодых специалиста устроились по программе в 2018 году. В Мамонтовскую ЦРБ трудоустроились 16 врачей, из них 1 в 2018 году.

С момента реализации программы "Сельский фельдшер" с 2014 года в Алтайком крае трудоустроились по программе 159 фельдшеров. В этом году по программе принято 56 фельдшеров, в Мамонтовскую ЦРБ за весь период 1 в 2015 году и 1 — в 2018 году.