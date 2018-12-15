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Еврокомиссия пригласила Украину и Россию на переговоры по газу

, ИА "Амител"

Фото: ukranews.com

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину в Брюссель в январе для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне. Об этом он написал в Twitter.

Еврокомиссар добавил, что ждет участия во встрече коммерческих компаний.

Ранее глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что трехсторонние переговоры на уровне министров пройдут во второй половине января, после встречи на уровне экспертов.

Предыдущие трехсторонние переговоры прошли 17 июля в Берлине. Следующая встреча планировалась на октябрь, но до сих пор так и не состоялась.

С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Вопрос о сохранении украинского транзита обсуждается на фоне строительства газопровода "Северный поток — 2". В частности, власти Германии увязывают реализацию этого проекта с сохранением поставок топлива через Украину. В "Газпроме" не раз заявляли, что готовы сохранить транзит при условии его экономической целесообразности.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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