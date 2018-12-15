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Женщина из Индии Далджинжер Каур родила первого ребенка в 72 года после двухлетнего курса в клинике по лечению бесплодия в индийском штате Харьяна. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Франс Пресс.
Уточняется, что ребенок у Каур и ее 79-летнего мужа Мохиндера Сингх Гилла появился еще 19 апреля, но журналисты узнали об этом только во вторник. По словам индианки, семейная пара после 46 лет замужества практически потеряла надежду на рождение ребенка, но решилась на процедуру ЭКО.
"Господь услышал наши молитвы. Теперь я чувствую, что живу полноценной жизнью. Я сама смотрю за ребенком, я полна энергии. Мой супруг также очень заботлив, он помогает мне, как может", — добавила Каур. Родившийся мальчик получил имя Армаан.
По данным медцентра National Fertility and Test Tube, вес мальчика при рождении составил два килограмма, сейчас он "крепкий и здоровый". Как заявил глава клиники, решение по проведению процедуры ЭКО было принято после всех анализов, которые показали, что Каур может выносить ребенка.
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