В Индии женщина впервые родила ребенка в 72-летнем возрасте

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Семидесятидвухлетняя жительница Индии Далджинжер Каур (Daljinder Kaur) родила первого ребенка после двухлетнего курса в клинике по лечению бесплодия в индийском штате Харьяна, сообщает во вторник агентство Франс Пресс.
Счастливое событие в жизни 72-летней Каур и ее 79-летнего супруга Мохиндера Сингх Гилла (Mohinder Singh Gill) произошло еще 19 апреля, однако журналистам стало известно о нем только во вторник. Как рассказала индианка в интервью агентству, семейная пара после 46 лет замужества почти потеряла надежду на рождение ребенка, но решила попробовать процедуру ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).
"Господь услышал наши молитвы. Теперь я чувствую, что живу полноценной жизнью. Я сама смотрю за ребенком, я полна энергии. Мой супруг также очень заботлив, он помогает мне, как может", — сказала она. Новорожденного мальчика назвали Армаан (Armaan).
По данным медицинского центра National Fertility and Test Tube, вес ребенка при рождении составил два килограмма, сейчас же мальчик "крепкий и здоровый". Как заявил руководитель клиники, решение по проведению процедуры ЭКО было принято после всех анализов, показавших, что Каур может выносить ребенка.
Это не первый подобный случай в Индии, когда матерью становится женщина семидесятилетнего возраста. В 2008 году жительница штата Уттар-Прадеш, которой на тот момент было 72 года, родила двойню.
ЭКО — высокотехнологичная медицинская процедура, позволяющая женщине забеременеть даже при наличии некоторых серьезных заболеваний, вызывающих бесплодие. Процедура ЭКО заключается в извлечении яйцеклетки из организма женщины и искусственном оплодотворении "в пробирке", после чего эмбрион переносят обратно в тело женщины для дальнейшего развития.
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