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Пенсионер из Бийска Вячеслав Степанович, который получил известность после того, как матом ответил на вопрос о городской елке, рассказал о своей жизни корреспонденту Daily Storm.

Мужчина рассказал, что после того, как в сети обрело вирусную популярность видео с его комментарием, пенсионеру пытались сделать подарки, но он отказывается их принимать. В частности, он отметил, что помогать лучше бездомным, что пенсионер сам и делает. "Я им помогаю чем могу. Ну, там, банку солонины принесу, например", — приводит издание слова бийчанина.

Вячеслав Степанович получает пенсию в размере чуть больше десяти тысяч. При этом пенсионер не может найти работу даже дворником или сторожем. В бюро по трудоустройству ему говорит, что "для для 30-летних не можем найти работу, а ты под 70 лет хочешь".

"У нас в Бийске пенсии 10-12 тысяч. У меня коэффициент 1,92, а пропустили только 1,2. Строят пенсионные фонды многоэтажные, кабинеты в золоте чтобы были. На мои, на твои деньги! До каких же пор будет это хамство? Хамство, другого слова не нахожу!" — поделился обидой на ПФР бийчанин.

Также пенсионер отметил, что живет "на подножном корму": на десятки сотках под городом летом выращивает картошку и помидоры, держит небольшую пасеку.

Кроме этого издание отметило, что положение пенсионера не такое бедственное, как кажется. У него есть работающая относительно молодая жена, а еще с ними проживает теща с пенсией. Интернет-пользователи подсчитали, что на семью выходит около 48 тысяч рублей. "Но с другой стороны, то, что дядя Слава и его родные не умирают с голоду, достойной старостью назвать сложно. Здесь, как ни крути, речь идет о выживании", — пишет издание.

Также у пенсионера есть автомобиль — жигули-четверка, однако на его ремонт необходимо 25 тысяч рублей. Мужчина не знает, где взять деньги, чтобы починить прогнившее авто. Если этого не сделать, о не сможет ездить с семьей на дачу овощи и мед запасать, чтобы зимой "не умереть с голоду".