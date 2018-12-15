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Российский лидер Владимир Путин заявил, что метод "хватать и не пущать" в ситуации, которая сложилась вокруг рэпа, будет самым неэффективным. Об этом пишет РИА Новости.
Вопрос о запрете концертов рэперов поднял на заседании президентского совета по культуре и искусству композитор Игорь Матвиенко. Глава РФ отметил, что представители администрации президента и министерства культуры обязательно обсудят данную ситуацию с культурными деятелями.
"Вот как это сделать, как возглавить и направить в нужном направлении и нужными средствами, это самое главное. Потому что способ, о котором вы упомянули, "хватать и не пущать", он самый неэффективный, вот самый плохой, который можно себе придумать", — заявил Путин, отметил, что в результате возникнет обратный ожидаемому эффект.
За последние месяцы в РФ отменили концерты ряда современных исполнителей: рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), а также групп IC3PEAK и "Френдзона".
Ситуация получила широкий общественный резонанс, на нее даже обратили внимание в Кремле. Президент уже поручал в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека выяснить причину отмены концертов рэперов.
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