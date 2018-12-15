Фото: gazeta.a42.ru
В Подмосковье на трассе неустановленное устройство взорвалось в руках участкового. Им оказался снаряд времен Великой Отечественной войны, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Ранее представитель экстренных служб региона рассказал агентству, что коробка с неизвестным устройством взорвалась на трассе А-108. Открывшему ее мужчине оторвало кисти рук и травмировало лицо. ЧП произошло между Воскресенском и Куровским.
"Установлено, что пострадавший является УУП ОМВД России по району Марьина Роща города Москвы (УВД по СВАО), находившимся в свободное от службы время в гражданской одежде. В ходе предварительной проверки установлено, что полицейский нашел предмет, похожий на боеприпас времен ВОВ, который сдетонировал, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения", — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Полицейского доставили в больницу.
Комментарии