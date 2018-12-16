Фото: akket.com
Корпорацию Apple обвинили в завышении характеристик экранов iPhone X. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на CNET и иск, поданный в Окружной суд Северной Калифорнии.
По словам истцов, компания неверно указала характеристики экрана данной модели телефона. По данным Apple, разрешение экрана равно 5,8 дюйма. Истцы утверждают, что реальное значение данного параметра — 5.6875 дюйма, что меньше указанного.
Также в иске сказано, что компания указала неверное разрешение экрана. Производитель заявил, что оно равно 2436 x 1125 пикселей, однако истцы пишут, что на деле оно ниже — не у всех точек есть красный, зеленый и синий субпиксели.
Ранее появилась информация, что свежие iPhone провалили проверку на прочность, которую провела компания SquareTrade. В одном из тестов оба телефона роняли с высоты 182 сантиметра на переднюю и заднюю крышки. В первом случае iPhone Xs и Xs Max получили серьезные повреждения. При падении на переднюю панель стекло Xs разбилось почти полностью, а у Xs Max оно покрылось трещинами. В итоге специалисты заявили, что смартфон "очень уязвим к ударам, особенно к падениям".
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