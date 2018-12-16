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Умер юморист шоу "Кривое зеркало" Обид Асомов

, ИА "Амител"
Ранее артиста доставили в больницу с диагнозом "ишемическая болезнь сердца, острый приступ, аритмический шок"

Фото: autogear.ru

Юморист из Узбекистана, постоянный участник российского телешоу "Кривое зеркало" Обид Асомов умер 14 декабря на 56-м году жизни в первой клинической больнице Ташкента. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу минздрава республики.

В минувший вторник, 11 декабря, Асомова доставили в первую клиническую больницу Ташкента с диагнозом "ишемическая болезнь сердца, острый приступ, аритмический шок". Несмотря на оказанную медпомощь, артист умер.

СМИ пишут, что Асомов являлся одним из самых успешных узбекских юмористов с 2004 года. Он был постоянным участником телешоу Евгения Петросяна "Кривое зеркало", а также программ "Смехопанорама" и "Смеяться разрешается" и жил в столице РФ. В прошлом году Асомов вернулся на родину, а в мае текущего года был назначен главой студии мультипликационных фильмов при "Узбекфильме".

За творческую карьеру юморист снялся в таких картинах, как "Шерали и Ойбарчин" (1989), "Железный мужчина" (1991), "По закону джунглей" (1991), "Великан и коротышка" (2003), "Махаллада дув-дув гап 2" (2006) и других.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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