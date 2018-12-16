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Истребитель Су-27 ВВС Украины разбился в Житомирской области во время захода на посадку, пилот погиб. Об этом пишет РИА Новости.
Крушение произошло около 16:00 по московскому времени во время выполнения планового полета, передает Генштаб ВСУ. Обстоятельства инцидента устанавливаются. По факту нарушения правил полетов или подготовки к ним возбуждено дело.
На месте крушения воздушного судна работает группа военных прокуроров аппарата военной прокуратуры Центрального региона Украины, прокуроров Житомирского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.
СМИ, ссылаясь на источники, пишут, что Су-27 упал на расстоянии примерно 1,5 километра от военного аэродрома в Озерном рядом с Житомиром. Погибшего пилота звали Александр Фоменко, у него остались жена и дочь.
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