Фото: day.org.ru
Женщина стала жертвой взрыва газа в жилом доме в Вологде, еще семь человек получили ранения. Об этом пишет РБК, ссылаясь на ТАСС и региональное управление МЧС.
Взрыв прогремел в одной из квартир жилого дома по улице Карла Маркса, на пятом этаже. В итоге обрушилась часть потолочных перекрытий. Возгорания не последовало. Из двух подъездов дома эвакуировали порядка 30 жильцов.
В ликвидации последствий аварии участвовали четыре единицы техники и 19 человек.
Запись с места взрыва газа опубликовал канал "Звезда".
В ролике видна поврежденная квартира на верхнем этаже, в которой выбиты окна, а также частично разрушенная стена.
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