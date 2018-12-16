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Легализации самозанятых мог бы помочь мораторий на поведение проверок их деятельности контролирующими органами. Такое заявление сделал зампредседателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет РИА Новости.
"Дело в том, будет ли этот самозанятый подвергаться контролю со стороны всех контролирующих органов. Сегодня он работает вне правового поля, и у него нет такой проблемы, что Роспотребнадзор к нему придет. Поэтому, мне кажется, что для того, чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес", — цитирует агентство слова Силуанова в ходе коллегии министерства финансов Татарстана, управлений Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства по Татарстану.
Силуанов отметил, что речь не идет о случаях, угрожающих жизни и здоровью людей. В таком случае нужно дополнительно посмотреть. "А так, самое главное… наверное, нужно мораторий осуществить с тем, чтобы условия не менялись при переходе на легальное [положение]", — уточнил Силуанов.
В целом, по словам министра, важно создать условия для того, чтобы самозанятые могли легко регистрироваться, не иметь проблем по взаимодействию с администраторами, налоговыми службами и отчетностью.
Эксперимент по легализации самозанятых проводится в четырех российских регионах: Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.
Новый режим для самозанятых граждан предполагает уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут. При регистрации человек должен указать регион, где им ведется деятельность, а если она ведется в ряде регионов, то он вправе выбрать, какой указать. Но место ведения деятельности нельзя менять чаще раза в год.
На режим нового налога смогут перейти россияне, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год), не имеющие работодателя, не привлекающие наемных работников по трудовым договорам, имеющие доходы от использования имущества.
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