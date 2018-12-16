Фото: kremlin.ru
Глава РФ Владимир Путин встретился в Петербурге исполнил новогоднее желание 14-летнего Артема Самуйлова – парня с диагнозом "повышенная хрупкость костей" – из поселка Тайцы Ленинградской области. Подросток передал президенту желание на форуме добровольцев в начале декабря, пишет "Фонтанка".
Путин 15 декабря встретился со школьником, его братом и отцом в Константиновском дворце. Ученик 7-го класса, страдающий повышенной хрупкостью костей, в минувшую среду, 12 декабря, посетил форум добровольцев, где президент пообещал исполнить желания пятерых тяжелобольных детей. Среди них оказался Самуйлов, который захотел увидеть Петербург с высоты птичьего полета.
Глава РФ встретился с подростком перед заседанием Совета по культурному наследию при президенте. Он показал подростку карту полета над городом и подарил очки виртуальной реальности.
Накануне Путин помимо встречи с деятелями культуры в Константиновском дворце вручил почетному президенту Российской академии образования Людмиле Вербицкой президентскую премию за вклад в укрепление российской нации, а также посетил гала-концерт в Большом зале филармонии Петербурга по случаю юбилея дирижера Юрия Темирканова и поздравил маэстро с 80-летием.
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