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Путин подарил тяжелобольному мальчику полет на вертолете над Петербургом

, ИА "Амител"
Глава государства пообещал исполнить желания пятерых детей на форуме добровольцев

Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин встретился в Петербурге исполнил новогоднее желание 14-летнего Артема Самуйлова – парня с диагнозом "повышенная хрупкость костей" – из поселка Тайцы Ленинградской области. Подросток передал президенту желание на форуме добровольцев в начале декабря, пишет "Фонтанка". 

Путин 15 декабря встретился со школьником, его братом и отцом в Константиновском дворце. Ученик 7-го класса, страдающий повышенной хрупкостью костей, в минувшую среду, 12 декабря, посетил форум добровольцев, где президент пообещал исполнить желания пятерых тяжелобольных детей. Среди них оказался Самуйлов, который захотел увидеть Петербург с высоты птичьего полета.

Глава РФ встретился с подростком перед заседанием Совета по культурному наследию при президенте. Он показал подростку карту полета над городом и подарил очки виртуальной реальности.

Накануне Путин помимо встречи с деятелями культуры в Константиновском дворце вручил почетному президенту Российской академии образования Людмиле Вербицкой президентскую премию за вклад в укрепление российской нации, а также посетил гала-концерт в Большом зале филармонии Петербурга по случаю юбилея дирижера Юрия Темирканова и поздравил маэстро с 80-летием.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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