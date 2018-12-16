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Барнаульские полицейские задержали 41-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже мобильного телефона. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, женщина пришла в гости к 44-летнему знакомому, с которым она вместе употребляла спиртное. Когда мужчина вышел из комнаты, женщина украла мобильный телефон, а затем сдала его в ломбард. Своими действиями она причинила ущерб потерпевшему в размере 10 тысяч рублей.
Полицейские установили местонахождение подозреваемой и задержали ее. Женщина дала признательные показания.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
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