До конца года во всех районах Алтайского края появится второй мультиплекс цифрового телевидения. Те, кто не успел подготовиться к прорывным технологиям и купить специальную приставку придется попрощаться на время со своими любимыми передачами, Андреем Малаховым, Владимиром Соловьевым, Домом-2 и сериалами про полицию. Однако те, кто уже купил приставку для приема сигнала, уже оценили плюсы цифрового вещания. Теперь 20 главных каналов можно смотреть в превосходном качестве и совершенно бесплатно. 11 декабря на сайте правительства региона онлайн-конференцию по данной теме проводил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. Отвечаем на самые распространенные вопросы.

Почему решили перейти на цифру

Вопрос о переходе с аналогового телевидения на цифровое обсуждался в правительстве страны уже несколько лет. Фактически когда весь мир уже смотрит программы уже в сверхвысоком качестве UltraHD, то Россия отстает от всех современных процессов на десятилетие. Первыми в 2006 году цифровое вещание запустили, а аналоговое отключили Люксембург и Нидерланды. На цифровые стандарты телевещания уже перешли практически все страны Европы, Япония, США, Катар, Саудовская Аравия, Малайзия, Корея, Австралия, Тунис. Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан, Киргизия. В ближайшее время должен завершиться переход на Украине и в Узбекистане. Молдавия и Казахстан планируют перейти на "цифру" в 2020 и 2021 годах.

В России готовились к уходу от аналогового вещания заранее и делали это поэтапно. Цифровое эфирное телевидение (первый и второй мультиплексы) будет запущено во всех регионах страны до конца текущего года, а отключение аналогового телевидения произойдет в три этапа (с 11 февраля по 3 июня 2019 года). На заседании правительственной комиссии по развитию телерадиовещания, состоявшемся в конце ноября в Москве, был сформирован график отключений регионов от аналогового вещания, в соответствии с которым в Алтайском крае планируется прекращение телевещания в аналоговом формате с 3 июня 2019.

В рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания на 2009-2018 гг." построено и введено в эксплуатацию больше 5000 объектов цифрового телевидения, на них расположено больше 10 тысяч передатчиков. Это самый большой в мире проект по цифровизации телевидения, и с запуском второго мультиплекса у 98,5% жителей будет техническая возможность бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов в цифровом качестве.

Чтобы выяснить, насколько жители России готовы к переходу на "цифру", в министерстве цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ провели масштабное исследование, которое показывает по каждому субъекту, сколько жителей смотрят цифровое телевидение. По его итогам от 85% до 90% населения уверенно смотрят "цифру", от 7% до 13% респондентов относятся к так называемой серой зоне, от 2% до 4% точно смотрят аналог.

В чем плюсы цифрового телевещания

Цифровое эфирное телевидение – технология передачи телевизионного изображения и звука при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия данных MPEG. Основным недостатком аналогового телевидения является неустойчивость телесигнала к различным помехам. Цифровой сигнал защищен от этого, что обеспечивает высокое качество изображения и звука цифровых телеканалов.

Как пояснил Amic.ru министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов, вместо одного аналогового канала на той же частоте можно будет передавать несколько цифровых. Это означает увеличение количества разнообразных каналов и программ для зрителей. Кроме того, переход на цифровое телевещание в перспективе позволит россиянам смотреть программы высокой четкости (HD-телевидение).

В зависимости от модели цифровой приставки или телевизора жителям будут доступны дополнительные возможности: телепрограмма, чтение телетекста, запись программ, ограничение просмотра каналов детьми и другие функции. Важно, что с переходом на цифровые технологии эфирные телеканалы останутся бесплатными для телезрителей.

Какие телеканалы появятся

Напомним, что в первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр". Ко второму мультиплексу относятся "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница!", ТВ3 "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ". Первый мультиплекс был введен в регионе уже несколько лет назад и жители края уже сумели оценить преимущество нового формата.

Что нужно для того, чтобы смотреть цифровое ТВ

Чтобы принять сигнал нового стандарта необходимо:

1) наличие цифровой эфирной трансляции в Вашем населенном пункте (проверить это вы сможете на сайте Алтайкомсвязи в разделе " Цифровое ТВ";

2) наличие в вашем домохозяйстве телевизора с поддержкой стандарта DVB-T2, режима Multiple-PLP и приемной антенны дециметрового диапазона. Если такое оборудование отсутствует, его необходимо приобрести (вместо замены телевизора можно приобрести приставку с соответствующими характеристиками). ТВ-приставка должна также поддерживать цифровой стандарт вещания DVB-T2 и имеет декодер MPEG-4. Ее средняя стоимость составляет от 2999 до 4500 тысяч рублей.

Для настройки приема цифрового эфирного телевидения достаточно запустить автопоиск телеканалов. Также можно провести настройку телеканалов в ручном режиме. Для этого нужно ввести частоту или номер телевизионного канала. Узнать его можно на официальном сайте РТРС в разделе "Строительство сети цифрового ТВ".

Кто не сможет получать сигнал и как будут решать эту проблему

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, выступая на заседании правительства, сказал, что на сегодняшний день 98,5% граждан уже могут принимать телепрограммы в цифровом качестве. Но существуют 1,5% населения (примерно 800 тысяч семей), которым недоступно наземное или эфирное цифровое телевидение.

Так в Алтайском крае около 53 тысяч жителей не имеют доступа к таким технологиям. Это 248 населенных пунктов. Передача сигнала в цифровом формате ЦЭТВ организована посредством 200 передающих станций ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". Охват населения края цифровым телевизионным сигналом первого мультиплекса (10 общедоступных каналов) составляет 97,6%, второго (еще 10 общедоступных каналов) — 52,4%.

В таких "проблемных" населенных пунктах цифровое телевидение будет транслироваться посредством спутниковых операторов.

Алтайкомсвязью заключены соглашения с двумя спутниковыми операторами (ООО "НТВ-ПЛЮС", ООО "Орион Экспресс") которые разработали специальное предложение для граждан, проживающих в зонах вне цифрового приема. Оно включает в себя примерно 30% скидку от рыночной цены на антенну и комплект приемного спутникового оборудования. При этом отсутствует абонентская плата за 20 телеканалов при спутниковом приеме.

Оператор непосредственного спутникового телевещания "Орион" планирует охватить бесплатным спутниковым цифровым телевещанием около 50 тыс. жителей Алтайского края из 100 населенных пунктов.

Причем местных жителей подключат к пакету "Социальный" от "Телекарты" (включает 56 телеканалов) бесплатно на неограниченный срок. Компания уверяет, что это собственная инициатива "Ориона", поэтому речи о компенсации от властей в настоящий момент не идет. Другие операторы спутникового ТВ также готовы бесплатно обеспечить каналами первого и второго мультиплекса людей, которые окажутся вне зоны цифрового эфирного вещания. Операторы ведут соответствующие переговоры с местными властями в регионах. Эксперты предупреждают, что операторам угрожает потеря абонентской базы и доходов в случае начала предоставления бесплатного доступа к просмотру 20 обязательных каналов.

Жители Алтайского края могут подключиться и к пакету "Социальный" от "Телекарты" бесплатно на неограниченный срок. В него войдут 56 главных федеральных и региональных каналов: телеканалы первого и второго мультиплексов, каналы открытого доступа и местные региональные телеканалы. Единственное, что необходимо для подключения — это оборудование для приема спутникового сигнала. Если у абонента такого оборудования нет, его можно приобрести по льготной цене. Льготная стоимость оборудования составит 3990 рублей. В комплект входит спутниковая антенна и приемник.

Что касается услуг компании НТВ+, то для жителей края также сформирован специальный пакет "Льготный", в который вошли 20 обязательных общедоступных телеканалов.

"Компания приняла на себя обязательство гарантировать возможность бесплатного просмотра каналов первого и второго мультиплексов, а также предоставить комплекты приемного оборудования по сниженной стоимости жителям населенных пунктов, не охваченных сетью цифрового эфирного наземного вещания РТРС", — рассказал корреспонденту ComNews директор департамента коммуникаций "НТВ-Плюс" Алексей Прохоров.

Кто пострадает от перехода

Прежде всего, местные телеканалы. Проблемой уже занимаются на уровне правительства страны, но новый формат всерьез бьет по региональным телекомпаниям, которых не будет в двух пакетах мультиплексов.

Пока неизвестная судьба проекта "Сибирской медиагруппы" "Наши Новости", которые ведут переговоры, чтобы выпуски новостей выходили в эфир в качестве "врезки" на одном из федеральных каналов у кабельных операторов.

Как и ожидалось, что телеканал "Катунь 24" в первом и во втором мультиплексе осуществлять вещание не будет, трансляция будет продолжена в других средах распространения, таких как:

- спутниковое телевидение (ООО "Орион Экспресс" (торговая марка "Телекарта")), вещание на всей территории России);

- кабельное телевидение (у всех кабельных операторов, представленных в Алтайском крае);

- в сети интернет на сервисах онлайн-ТВ (Яндекс ТВ-онлайн, Peers.tv, Vintera.tv, и многих других);

- трансляция на собственном сайте.

А вот врезки телевизионных программ ГТРК "Алтай" никуда не пропадут. С июля 2017 года на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", а также на радиостанции "Радио России", входящих в состав 1 мультиплекса ЦЭТВ и значит — никаких изменений быть не должно.

Что думают о новом формате власти Алтайского края

Власти региона сразу, как стало понятно, что часть населения будет вне зоны охвата сигнала, заранее стали вести разъяснительную работу с населением. Однако проблема в том, что многие пенсионеры и инвалиды в селах просто не смогут позволить себе купить даже специальную приставку для приема сигнала, не говоря уже о новом телевизоре. Для этого в бюджете края уже предусмотрены субсидии для покупки данного оборудования для малоимущих граждан. Речь идет о 9 миллионах рублей.

Как отметил на аппаратном совещании в АКЗС заместитель председателя правительства Алтайского края, руководитель администрации губернатора и правительства региона Виталий Снесарь, несмотря на работу регионального правительства по техническому, организационному и информационному обеспечению перехода на "цифру", инициативность граждан и органов местного самоуправления остается достаточно низкой.

Председатель АКЗС Александр Романенко подчеркнул, что эта тема из-за ее высокой социальной значимости находится в спектре особого внимания депутатов краевого парламента. Так на прошлой неделе детализированная информация по территориям подключения была передана депутатам-одномандатникам для работы на избирательных округах.

Александр Романенко обратился к парламентариям и работникам аппарата АКЗС, курирующим деятельность представительных органов местного самоуправления.