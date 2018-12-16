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Импортеры сообщают о возможном дефиците на алкогольном рынке в России из-за недостатка акцизных марок нового образца. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на главу Союза импортеров алкогольной продукции (СИАП) Валерия Филатова.
Ранее кабмин поручил Федеральной таможенной службе (ФТС) до 1 января следующего года провести инвентаризацию акцизных марок образца 2012 года и уничтожить их.
Филатов отметил, что сроки ввода новых марок неоднократно переносились, и Центральная акцизная таможня пока не начала принимать заявления от импортеров на новые марки. Он считает, что импортеры получат новые марки не ранее марта следующего года. поскольку с момента подачи заявки до получения марки проходит не менее 90 дней.
Гендиректор Комитета производителей алкогольной продукции Александр Романов сообщил изданию, что новые марки еще не были напечатаны, при этом их появления ожидали к 1 октября. По его словам, серьезные задержки также наблюдались в приеме заявок на марки старого образца. Поэтому импортеры испытывают трудности при поставках алкоголя на российский рынок.
Издание пишет, что представитель Центральной акцизной таможни не видит проблем с выдачей марок, поскольку импортеры сейчас могут получить марки старого образца. Новые марки попадут поставщикам в следующем году после подписания контракта между ФТС и Гознаком. Также с 15 декабря импортеры смогут заказывать марки в автоматическом режиме через спецпрограмму, добавил представитель таможни.
Агентство напоминает, что в РФ с 1 июля текущего года введена система полного поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя). Для этого введены новые марки с двухмерным штриховым кодом, наносящимся на Гознаке и содержащим уникальный идентификатор ЕГАИС. Код позволяет идентифицировать марки и маркируемую ими продукцию. Цена новых марок составляет 1,69 тысячи рублей за 1 тысячу штук.
Комментарии
Горжусь нашими чиновниками! Казалось бы - невероятной сложности задача, заменить акцизные марки, как обычно, не имеющая аналогов в мире и космосе - а поди ж ты, почти справились.