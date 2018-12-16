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В пресс-службе мэрии Барнаула сообщили. что стоимость проездного билета для федеральных и краевых льготников не изменится.
Льготный проезд в общественном транспорте предоставляется в связи с постановлением правительства Алтайского края от 20.03.2017 №91 "О порядке предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан".
С 1 января следующего года в Барнауле порядок реализации и пункты продажи не изменятся. Билет все так же будет стоить 300 рублей.
В пресс-службе отмечают, что оформление проездных для льготников осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, который подтверждает право на получение мер социальной поддержки.
По вопросам покупки и пополнения электронных карт, продления действующих и оформления новых тарифных планов нужно обращаться в МУП "Центртранс" по адресу: проспект Ленина, 6 или по телефону 55-75-43.
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