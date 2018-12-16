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С начала текущего года в Новосибирской области было зарегистрировано 904 ложных вызова на пожар, лишь пять из них — в самом городе. Об этом пишут "Новосибирские новости", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Диспетчерам необходимо реагировать на каждый звонок, поскольку он может спасти чью-то жизнь, однако часто на другом конце провода оказываются люди, которые просто хотят развлечься.
В МЧС уточнили, что чаще всего ложные вызовы являются детской шалостью или легкомысленным поведением новосибирцев.
Из-за подобных звонков, которые занимают линию, без помощи могут оказаться те люди, которым она действительно нужна.
Спасатели подчеркивают, что все разговоры в МЧС записываются, а современные технологии позволяют определять номер и адрес абонента.
Согласно КоАП, заведомо ложный вызов пожарных, полиции, скорой или иных экстренных служб грозит штрафом в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей.
"Но цена ложного вызова измеряется не в денежном взыскании, а в возможности спасения человеческой жизни", — подчеркивают в ведомстве.
Спасатели призывают жителей к благоразумию и соблюдению закона. Звонить по телефонам экстренных служб нужно лишь в случае настоящей опасности пожара или при угрозе жизни человека.
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