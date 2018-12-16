Фото: sputniknews-uz.com
Причиной смерти популярного узбекского актера-комикса Обида Асомова, который снимался в телепередаче "Кривое зеркало" в РФ, стал инфаркт. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Sputnik Узбекистан и "Узбекконцерт".
Ранее появилась информация, что юморист умер в одной из больниц Ташкента на 56-м году жизни. В медучреждение его доставили с острым сердечным приступом.
Асомов принимал участие в съемках 13-ти картин, в конце 2000-х начал выступать в "Кривом зеркале" и других юмористических передачах на "России".
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