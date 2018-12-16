Фото: ufavesti.ru
Рыбное хозяйство РФ постепенно восстанавливается. Подобная оценка озвучивается в статье японской газеты Asahi Shimbun, передает "Российская газета".
Так, по итогам 2016 года объем вылова морепродуктов в РФ составил около 5 миллионов тонн, что позволило России выйти на шестое место в мире по данному показателю.
При этом рыбной отрасли есть куда расти. Так, например, в конце 1980-х данный показатель в РСФСР составлял почти 8 миллионов тонн, что соответствовало третьему месту в мире. Распад Советского Союза и "лихие девяностые" повергли рыбную отрасль в кризис. Вылов рыбы сократился до 3 миллионов тонн в год.
Газета считает, что отправной точкой для восстановления стало принятие в 2004 году в РФ закона о долговременных квотах на вылов рыбы. В последующие десять лет объем добычи морепродуктов вырос в 1,5 раза и продолжает показывать стабильный рост.
Также подчеркивается, что порядка 60-70% данного объема обеспечивает российский Дальний Восток.
Напомним, не так давно власти РФ объявили о снижении цен на красную икру в вдвое из-за рекордного вылова лососевых в текущем сезоне.
Комментарии