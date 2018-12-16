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Новая неканоническая церковь, которую создали в Киеве накануне, 15 декабря, на так называемом объединительном соборе, выбрала себе название. Об этом пишет "Интерфакс".
"Официальное название, согласно уставу, Православная церковь Украины. Также можно применять УПЦ", — цитирует агентство сообщение пресс-секретаря Евстратия Зори в Facebook.
Он добавил, что в воскресенье утром в Михайловском Златоверхом соборе Киева пройдет первая литургия главы новой церкви Епифания.
Ранее каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) во главе с митрополитом Онуфрием, объединяющая большинство православных приходов Украины, выражала протест против планов неканонических религиозных структур и представителей власти присвоить ее название. Подобные сценарии в УПЦ расценивают как рейдерство.
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